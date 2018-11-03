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CHP ve İYİ Parti 2 kritik ilde ortak aday çıkaracak iddiası

CHP ve İYİ Parti 2 kritik ilde ortak aday çıkaracak iddiası

CHP’nin yerel seçimler için İYİ Parti’yle görüştüğü öğrenildi. Ankara’da Mansur Yavaş, Mersin’de mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamazlar’ın iki partinin adayı olabileceği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 07:49 - Güncelleme: 03-11-2018 07:49

Kulislere yansıyan iddialara göre CHP ve İYİ Parti, yerel seçimler için arka kapı diplomasisi yürütüyor. Seçim ittifakı yerine belli yerlerde işbirliğini kapsadığı belirtilen görüşmeleri CHP adına Bülent Tezcan, İYİ Parti adına da Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü konuşuluyor.

PM ONAYLAMALI
Hürriyet'ten Rifat Başaran imzalı habere göre Kılıçdaroğlu’nun ‘Ankara adayı’ olarak duyurduğu Mansur Yavaş’ın iki partinin ortak adayı olacağı konuşuluyor. Mersin’de ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamazlar’ın da adı kulislerde ortak aday olarak geçiyor. Kocamazlar’ın partisi tarafından aday gösterilemeyeceği açıklanmıştı. Her iki isme Parti Meclisi’nden (PM) onay verilip verilmeyeceği de merak ediliyor.

YAVAŞ'A PARTİLİLERDEN TEPKİ
Yavaş’ın adaylığıyla ilgili PM üyelerinden eleştirilerin geldiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Son alarak Ankara’da yapılan bölge toplantısında partililer Yavaş’ın adaylığına sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için de adayını bulduğu konuşuluyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Şafak Başa aday gösterilecek. Mülkiye başmüfettişliği de yapan Başa, Mesudiye kaymakamlığı görevini yürütürken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in ‘köykent projesi’nin hazırlanması ve uygulanmasıyla görevlendirilmişti.

TALAY AFFINI İSTEDİ
Adana’da ise yapılan anketlerden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın isminin diğer adayların 7 puan önünde çıktığı öğrenildi. CHP’nin Hatay ve Burdur’da da mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldığı belirtildi. Denizli’de ise Melike Basmacı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Basmacı’nın Genel Merkez’den gelen teklif üzerine önseçim istediği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ise partideki görevinden ayrıldı. Talay, “Haksız rekabet eleştirisi olmaması için Genel Başkanımıza ve bana bir tenkit yöneltilmemesi anlayışı içinde kendi irademle görevimden ayrılmanın etik olarak uygun olacağını düşündüm. Bunu kendisiyle paylaşıp izin istedim” açıklamasını yaptı.

İZMİR İÇİN VEKİL ADAY OLMAYACAK
- CHP’de en çok tartışılan illerden biri de İzmir. Aday olmayacağını açıklayan mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise geçen hafta Kılıçdaroğlu’na veda ziyaretinde bulundu. Kocaoğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kırmızı çizgisi olduğunu ve bu iki isimden birinin aday olması halinde partiyle ilişkisini kopartacağını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise yakın çevresine İzmir’de, bir milletvekilini aday göstermeyeceğini, adaylarının Kocaoğlu’nu üzmeyecek bir isim olacağını söylediği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 09:17 adanadada ortak aday gereli.................adanada iyi parti cho ortak adaay çıkarırsa ne akepe nede mhp kolay kolay alamaz belediyeyi sadece bir belediye aabilir okadar..adana merkez için..

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