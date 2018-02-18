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CHP otobüsünde erkek çocuğa cinsel taciz! Organize mide bulandırıcılık

CHP otobüsünde erkek çocuğa cinsel taciz! Organize mide bulandırıcılık

CHP Kurultayı'ı için kuşadası'ndan Ankara'ya partilileri getiren otobüste CHP'li M.Y., 13 yaşındaki küçük çocuğa önce içki içirip kendinden geçirdi. Ardından da şoföre bağırıp ışıkları kapattırdı e çocuğu taciz etti... Skandalı CHP'li kadınlar anlattı...

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 15:06 - Güncelleme: 18-02-2018 15:06

CHP, Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y.'nin adının karıştığı, 'pedofili' skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Olayın, teşkilatı CHP Kurultayı için Ankara'ya taşıyan otobüste meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada da haberleştirilen 'pedofili' skandalı, iddiaya göre gece ilerleyen saatlerde otobüsün ışıklarının kapalı olduğu sırada yaşandı. Otobüste alkol alan CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y., daha sonra otobüste bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğu da yanına alarak en arka koltuğuna geçti. M.Y.'nin burada çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

AHMET EKMEKÇİ BİZE ' KAPATIN ÇENENİZİ' DİYE BAĞIRDI!

M.Y. otobüse bindiğinde alkollüydü, sonra içmeye devam etti. Çocuğu defalarca arkaya yanına çağırdı, şoföre ışıkları kapattırdı. Durumu fark edince Kader ablaya söyledim. Kader abla bağırarak otobüsün ışıklarını açtırdı. M.Y. çocuğu taciz ediyordu. Bağırarak üzerine yürüdük, çocuk bayılmıştı.

SAVCILIĞA GİDECEĞİM

Çocuk M.Y. nin kendisine de içki içirdiğini söyledi. M.Y. sızmıştı. Rezaleti Ekmekçi'ye telefonla bildirdik. İlk mola yerinde polis çağırılmasını istedik. Ekmekçi, 'Kapatın çenenizi ben durumu çözeceğim' dedi. Tacizci M.Y. nin cebine para koyup Kuşadası'na fergi gönderdi. Vicdanım rahatsız suç duyurusunda bulunacağım.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

"Taciz mağduru parçalanmış bir ailenin çocuğu ve Kuşadası'nda ağabeyiyle yaşıyor." diyen Kader Nart şöyle devam etti: "Ankara'daki annesini bile haber verilmeden otobüse bindirildiğini öğrendik. Yani M.Y. bu işi önceden organize etmiş. Tanık olduğum utançla yaşayamam, bu ahlaksızlığı bütün ayrıntılarıyla savcılığa anlatacağım.

SKANDALI ÖRTBAS ETTİ

Olayı öğrenince CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye derhal polis çağırılması gerektiğini söyleyen Alp ve Nart, Ekmekçi'nin her ikisinin üzerine yürüyerek "Kapatın çenenizi hiç kimseye bir şey anlatmayacasınız." dediğini iddia ettiler.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • halk 18 Şubat 2018 17:05 sacma sapan bir haber 13yasinda cocuk nasil tek basina gidebilir ki

    CEVAP YAZ 2 0
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