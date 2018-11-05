  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP ile İYİ Parti ittifak formülünü buldu 'ortak adaylar' nasıl seçilecek?..

CHP ile İYİ Parti ittifak formülünü buldu 'ortak adaylar' nasıl seçilecek?..

MART 2019'da yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde ittifak için formül arayan İYİ Parti ile CHP'nin o formülü bulduğu belirtiliyor. Ortak aday gösterilecek şehirlerde aday hangi partiden listeye girecek?..

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:41 - Güncelleme: 05-11-2018 11:41

YEREL seçimler için ittifak arayışında olan muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı hangi parti listesinden gösterecekleri konusundaki kriz için formül buldukları iddia edildi. İYİ Parti kulislerine göre, olası bir işbirliğinde partilerin yetkili kurullarından onay alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan isim seçmene 'bağımsız aday' olarak tanıtılacak.

Milliyet'in haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday ve seçimde işbirliğine ilişkin resmi veya gayri resmi görüşme yapmadığını söyledi. Yerel seçimlerde her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirterek şöyle konuştu:

HERKES BİRBİRİYLE GÖRÜŞÜR... "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda herkes birbiriyle görüşür onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok..."

İSTANBUL, ANKARA VE MERSİN'DE ORTAK ADAY... İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile İYİ Parti'nin 'ortak aday' çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, "Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil" ifadesini kullandı.

'CHP, İSTANBUL'U İSTİYORSA İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞMELİ'... Öte yandan İYİ Parti'de, "CHP, İstanbul'u almak istiyorsa İYİ Parti ile görüşmeli" görüşü ağırlık kazandı. İYİ Parti kulislerinde, 24 Haziran genel seçiminde İYİ Parti'ye en büyük desteği veren Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Kırıkkale, Manisa, Afyonkarahisar'da da CHP ile işbirliğine gidilmesi dillendiriliyor

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP ile İYİ Parti ittifak formülünü buldu 'ortak adaylar' nasıl seçilecek?.. haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro