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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gizlice evlendi! Genç eşi kim? Nikah geçersiz mi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gizlice evlendi! Genç eşi kim? Nikah geçersiz mi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşinden boşanarak kendisinden çok daha genç bir hanımla gizli bir düğünle evlendi. Altay çiftinin nikahını İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıydı. Nikahın geçersiz olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 12:41 - Güncelleme: 23-10-2018 12:41

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşinden boşanıp kendinden yaşça küçük bir hanımefendiyle yeniden dünyaevine girdi.  Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün, sır gibi saklandı. Lüks tören, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Altay’ın aile dostu CHP’li Erkan Ersin’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLMEDİ Mİ?.. Hiçbir karede yer almayan Genel Başkan'ın düğüne davet edilip edilmediği merak konusu oldu. Çiftin nikahını, görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıydı.

NİKAH GEÇERLİ Mİ?.. Görevdeki CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları olmasına rağmen, Ataşehir’deki yolsuzluk davası kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin nikahı kıyması dikkat çekti. Belediyede hiçbir yetkisi kalmayan İlgezdi’nin, sembolik olarak cübbe giydiği iddia edildi.

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KİMDİR ?
Engin Altay
ENGİN ALTAY KİMDİR?

Engin Altay, 15 Aralık 1963'te Sinop Erfelek'te doğdu. Babasının adı Kazım, annesinin adı Nazile'dir. Eğitimci; Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi.Sivas ve Sinop'ta öğretmenlik ve eğitim yöneticil

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