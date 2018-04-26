CHP adaylık ücretine bakın! İşte başvuru tarihi ve şartları

CHP 24 Haziran 2018 seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru tarihlerini ilan etti. CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları 30 Nisan 2018'de başlayıp 7 Mayıs 2018'de saat 17.00'da sona erecek.

CHP ADAYLIK ÜCRETİ : CHP millekvekili aday adaylığı için kadın ve erkeklere ayrı ücret tarifesi çıkardı. MHP ve AK Parti'nin belirlediği ücretler göz önüne alındığında CHP'nin başvuru ücreti hayli yüksek oldu. CHP kadın - genç ve engelli adaylardan 5.000 lira ücret alacak. Erkek adayların başvuru ücreti ise 10 bin lira oldu. CHP bu ücretle de yetinmedi ve bunun dışında başvuru sırasında nakit 1.000 lira dosya ücreti alacağını duyurdu.

AK PARTİ VE MHP ADAYLIK ÜCRETİ : AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti kadınlar için 3 bin lira, engelli adaylar için bin lira, erkek adaylar için ise 6 bin lira. MHP kadın erkek ayrımı yapmadan tüm adaylar için 2500 lira adaylık ücreti ilan etti.



CHP milletvekili aday adaylığı başvuru belgeleri şöyle:

1. Adaylık başvuru belgesi

2- Ödenti makbuzu aslı

3- İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi örneği (İstifa edilen kurumun “alındı” kaydının bulunması

gereklidir)

4. İki adet vesikalık fotoğraf

5. Engelli adaylar için, %40 ve üzerinde engelli olduğunu gösterir

sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği

6. Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti (Diplomayı veren yer ya da noterce onaylı olması gerekir)

7. Askerlik durum belgesi(Askerlik şubesi ya da E-Devlet üzerinden alınabilir)

8. Nüfus cüzdanının onaylı örneği (T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur)

9. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı) (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek cumhuriyet başsavcılığı ya da E-Devlet üzerinden alınabilir.

CHP başvuru ücretlerinin yatırılacağı bankalar : Milletvekili aday adaylığı ücretleri iş bankası ve ziraat bankası hesaplarına yatırılacak.

AK Parti milletvekili aday adaylığı şartları ve ücreti ne kadar?

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