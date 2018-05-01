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CHP adayı belli oldu Erdoğan mutluluktan çıldıracak

CHP adayı belli oldu Erdoğan mutluluktan çıldıracak

CHP adayı kim olacak sorusu herkesin dilinde. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden yaptığı tarif ve CHP ve İyi Parti seçmeniyle yapılan araştırmalardan yola çıkarak o ismin Abdullatif Şener olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 07:15 - Güncelleme: 01-05-2018 07:45

CHP adayı kim olacak sorusunun yanıtını Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Adayımızın illa ki CHP üyesi olması şart değil" ve "Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak" sözleriyle işaret ettiği ismin eski AK Partili Abdullatif Şener olduğu iddia ediliyor.

CHP'nin muhtemel adayıyla ilgili yazı kaleme alan Salih Tuna, "CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan ‘çıldıracak'!" başlıklı köşesinde Mediar Analiz'in 26-29 Nisan arasında 26 ilde yaptığı anket sonuçlarına yer verdi.

CHP seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: % 36.29
Abdullatif Şener: % 14.45
Muharrem İnce: % 20.36
Yılmaz Büyükerşen: % 13.96
İlhan Kesici: % 8.21
Abdullah Gül: % 0.16
Diğer: % 6.57
"Sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusu CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine sorulduğunda sonuçlar değişiyor:
Kemal Kılıçdaroğlu: % 36.29
Abdullatif Şener: % 19.12
Muharrem İnce: % 11.76
Abdullah Gül: % 6.42

Seçimler ikinci tura kalırsa (ki CHP'ye sorarsanız, karada havada öyle olacak) bu sefer İyi Parti seçmeni CHP'nin adaylarına nasıl bakıyor sorusu çok önemli.
Söz konusu ankette, İyi Parti seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri de şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: % 18.24
Abdullatif Şener: % 24.40
Muharrem İnce: % 9.45
Yılmaz Büyükerşen: % 8.57
İlhan Kesici: % 10.77
Abdullah Gül: % 1.10
Diğer: % 27.17
Anket sonuçlarını bu şekilde aktaran Salih Tuna, yazısını şu değerlendirmeyle tamamlıyor: "Baykemal: "Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak" demişti. Bu kadar dolambaçlı anlatacağına "Şarabın tadı dışında her şeyini bilen biri" deseydi iyiydi.
O değil de, Erdoğan mutluluktan "çıldırmasın" da ne yapsın."

Salih Tuna'nın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 08:46 Bazan espriden çok espiri yapan komiktir ,evlad

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