Cep telefonundaki sır ifşa mı oluyor? Yeni gelişme

Rus Büyükelçi Karlov'u suikastla öldüren ardından polis tarafından vurulan polis memuru Mert Mevlüt Altuntaş'ın cep telefonundaki sır bilgiler hala çözülemedi. Telefonun bir türlü kırılamayan şifresinin Hindistan'daki bir şirket tarafından inceleneceği gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Cep telefonunun şifresi yurtdışında değil Türkiye'de kırılmaya çalışılacak.,

BU İŞİ BURADA ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ: Sabah'ın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil. Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi.

HİNDİSTAN'A GÖNDERİLMEYECEK: Hatı rlanacağı üzere Altıntaş'ın telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırgan Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçmişti. İsrail'li firma telefonu yurtdışına çıkarmak isteyince Hindistan'lı bazı firmalarla görüşmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı bir toplantıda BTK'ya olaya el atmaları için talimat verilmişti.