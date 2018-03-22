Cenk Eren'in annesine ne oldu? Balçiçek İlter'de Tuna B. şok etti

Balçiçek İlter'in Star TV'deki programında Cenk Eren ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Hasta bakıcı ünlü şarkıcının annesine vurulan iğnenin onun ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Tüyler ürperten bir iddia ile gündeme gelen gelen Cenk Eren, Duymayan Kalmasın’a konuştu.

Balçiçek İlter'in programında Tuna B. isimli bakıcı yeni iddialarda bulundu. Balçiçek İlter de kendisinin da bir konuşmaya tanık olduğunu belirtti ve 'Herkesin bu olayı bildiğini, ancak konuşmadığını anlıyorum ben' dedi. Tuna B. Cenk Eren'in annesinin olayında sadece kendisinin olduğunu ve bizzat tanık olduğunu kaydetti.

İDDİA NE : "Balçiçek İlter’le Olay Yeri" programına katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B., hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını ileri sürdü. Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini öne sürdü.

Stüdyoda ismi açıklanan ancak Star TV ekranlarına yansımayan Cenk Eren, geçtiğimiz yılın nisan ayında solunum yetmezliği çeken annesinin acı haberiyle sarsılmıştı. Dün ortaya atılan iddialar bugün Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasına da konu oldu. Cenk Eren'le konuştuğunu ifade eden Cengiz Semercioğlu, ünlü sanatçının sözlerini şu cümlelerle özetledi:

-"Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım. İnşallah doğru değildir, Allah bizi böyle bir şeyle sınamasın”