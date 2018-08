Cenk Erdoğan: 'Ülkemin ayrıştığını hissettim istedim ki aynı nefesi alalım'

Yıllardır gitarla iç içe, perdesiz gitar üstadı ve Türkiye hudutları içerisinde yetişen ender sanatçılardan biri; Cenk Erdoğan... 2018 Mayıs ayında çıkardığı Fermata albümü, kulağınızı açıp mutlaka dinlemeniz gerekenlerden. Cenk Erdoğan sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Eğer Cenk Erdoğan ile daha önce tanışmadıysanız, şimdi tam sırası.

Röportaj: Songül Soysal Tasarım: Bahar Benzet

-Öncelikle röportajı yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yine herkesi mest eden bir Cenk Erdoğan tınılarıyla kulaklarımızın pasını sildiniz yeni albümünüzle. Peki, ’Fermata’ albümünün oluşum süreci nasıl başladı?

Teşekkür ederim eğer öyleyse ne mutlu bana. “Fermata” aslında kısa sürede yazılmış bir albüm.Yoğun bir üretim sürecinde yaklaşık üç ay içerisinde besteledim bu albümü. Bazen hızlı bazen yavaş oluyor bu süreçler bir matematiği yok. Artık ülkemin iyice ayrıştığını hissediyorum. Öteki beriki derken biri birine düşman bir insan kalabalığı haline geldik. İstedim ki hepimiz Fermata sembolünün altında toplanalım ve aynı nefesi alalım. Fermata bir müzik terimi. Durmak, soluk almak anlamına geliyor. Biz de, benim müziğimle nefes alalım birlik olalım istedim ve Fermata ortaya çıktı.

-Fermata albümünü oluştururken esin kaynağınız neler oldu?

Esin kaynağı aslında herşeydir. Bir besteci için tek bir konuya yazmıyorum ben müziklerimi bazen sadece bir riff geliyor, bazen bir şey görüp canımı acıtıp ona motive olup ona yazıyorum.Bazen ise sebepsiz. Hayatın içi müzikle dolu sen bakarsan o da sana bakar.

-İsmail Tunçbilek ile yaptığınız ‘Çare’ isimli muhteşem beste ‘Fermata’ albümünde de karşımıza çıkıyor. ‘Çare’nin bir hikayesi var mıdır? İsmail Tunçbilek ile yeni projelerde görebilecek miyiz seni?

Bilgi Üniversitesi'nde harika hocalardan ve öğrencileriden oluşan 'Sound Picnic' projesinden bana ulaştılar ve çekimler yapmak istediklerini ilettiler. İlk olarak Lahza ile çekimler yaptık ben oratayu çıkan sonuca hayran kalınca dedim ki size İsmail Tunçbilek'i getireyim mi? Onlar da bu fikre uçunca ben de İsmail Tunçbilek’i aradım ve 'Ağabey senin için bir müzik yazıcam berbare çalalım mı?' o da seve seve kabul etti ve ben “Çare”yi besteledim. Buluştuk provasız çaldık bitirdik. İsmail Tunçbilek gerçek bir deha benim kalbimde ona beste yapma süreci de inanilmaz keyifliydi. Ardından beilikte bir proje yaptık ve konserler verdik. Umarım bu konserlere devam ederiz.

-Fermata albümüne eli, gözü, gönlü değmiş güzel insanları hatırlayalım?

Tabiki onlar olmasa “Fermata“ mantığı eksik kalır zaten. Davulda bence dünyanın en önemli davulcularından biri olan Mehmet İkiz yer alıyor. Lahza adlı grubumuzdan bilen bilir nasıl harika bir müzisyen olduğunu. Kontrbas da ise memleketin en yetenekli bascılarından Baran Say var. Kemik kadro böyle iken tabiki bize nefes veren, can veren harika yürekler var. Perküsyonda Velican Sağun var. Can direği isimli parçada onları duymaktan dolayı gurur duyduğum Sibel Gürsoy, Tuba Önal, Dünya Kızıçay var. Ve de Shahyar adlı parçada inanılmaz ses İranlı Golnar Shahyar var. O parçayı golnar için besteledim o da harika sözler yazdı Farsça ve kaydettik. Albümün mix’i ki bu önemli benim için Berk Kula’ya ait çok emek verdi.

-Film müzikleri, prodüksiyon, aranjörlük ve full kayıtlar derken aslında kelimenin tam anlamıyla bir müzik adamısınız. Bu işin en çok hangi alanında olmayı seviyorsun?

Aslında hepsi aynı şeye hizmet ediyor “MÜZİK“ yazmazsan kaydedemezsin, kaydetmezsen paylaşamazsın. Film müziği benim en sevdiğim alanlardan biri son bestelediğim film Çağan Irmak’tan Çocuklar Sana Emanet’in soundtracki yeni yayınlandı. Aranjörlük kısmı ise tamamıyle büyük bir zevk benim için. Bir enstrümantal albüm dinleyici çok kolay ulaşmıyor ama bir şarkı düzenlemesi ya da bestesi daha hareketli. Bu sebepten şarkıcılarla çalışmaya bayılıyorum onlara güzel arajmanlar yapıp hem tarz gözetmeksizin ülkenin müzikal kültürüne ekleniyorum hem de bundan mutlu oluyorum.

-Müzik hayatının en büyük dönüm noktası ne oldu?

Bu dönüm noktaları bir tane olmuyor aslında. Her geçen gün güzel şeyler seni bulabiliyor. Oncelikle okulum tabiki hemen ardından söyeleceğim şey ikinci okulum olan ustam Cengiz Onural'dır. Ondan her gün birşey öğreniyorum ve hala bitmedi bu süreç ne mutlu ki bu yüzyılda denk gelmişim.

-Konserlerinizde yaşadığınız ‘asla unutamam’ dediğiniz bir anınız var mı?

O kadar çok ki... Bir dönem çok yoğun pop çaldığım yıllarda aynı zamanda biz caz projesine çalışıyor ve sürekli o grubun müziklerini dinliyordum. Sahneye çıkarken kulaklık monitorümü taktım ve sahneye attım kendimi. Bir radyo frekansları karşıyor kulağıma başka müzkler geliyor bir kulağımdan diğer kulağımdan da sahnede ki müzik. 'Ne oluyor? derken farkettim ki, bir kulağıma sahnede kullandığım monitoru diğer kulağıma ise üzerinde çalıştığım müzikleri takmışım. Dedim ki 'Sanırım pop çalmaya ara verip kendi yoluna bakma zamanı geldi.'

-“Müzik hayatında bu olayı iyi ki yaşamışım!” dediğin bir zaman oldu mu?

Tabiki olmaz mı? Sezen Aksu orkestrasını yönettim, Sezenli Yıllar Projesinde! Sezen ile bir şarkı çalsam bana kafi derken bu projenin müzik direktörlüğünü üstlenmek benim için tarifsiz bir keyif.

-Müzikle daha fazla haşır neşir olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Bol bol araştırmalarını hiç vazgeçmemelerini ve de ellerindeki, damarlarındaki kanın bu topraklardan çıktığını kendi otantik müziklerini batıyı takip ettikleri kadar takip etmeleri gerektiğini söylemek isterim.

-Yakın zamanda Cenk Erdoğan’ı nerelerde görebiliriz?

Ben eylül ayından başlamak üzere uzun bir Avrupa ve Amerika konser turnesine gidiyor olacağım. Öncelikle Hollanda' da eylül ayında gerçekleşecek 'Mediterranean Ensemble da yer alacağım. Hemen ardından ekim -kasım ayları arasında 'International Guitar Night' kapsamında 1 ay boyunca Antonie Boyer, Luca Stricagnoli, Samuelito ve ben Avrupayı turlayacağız. Ocak- mart ayları arasında da aynı proje ile Amerika turuna çıkıyorum. Detaylara sosyal medya hesaplarımdan ve de web sitemden ulaşabilirler belki bir yerlerde denk geliriz kim bilir...