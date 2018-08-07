Cemile Bayraktar kimdir Kemal Sunal filmleri için ne dedi?

Cemile Bayraktar kimdir, aslen nereli ve Gazeteci Cemile Bayraktar usta oyuncu Kemal Sunal hakkında ne dedi soruları bir anda olay oldu. Gazeteci Cemile Bayraktar rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal filmleri hakkında 'insanın zekasına hakarettir' dedi ve tartışmanın fitilini ateşledi. Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal çıkışına ilk tepki oğlu Ali Sunal'dan geldi. Ali Sunal babasının filmlerine, dolaylı olarak da Türk halkına hakaret eden Cemile Bayraktar'a sert tepki gösterdi.

CEMİLE BAYRAKTAR KEMAL SUNAL HAKKINDA NE DEDİ: Gazeteci Cemile Bayraktar Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" ifadelerini kullandı. Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar Türk Sineması'nın önemli ismi Kemal Sunal 'ın rol aldığı fimler hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar sosyal medya hesabından Sunal'a ilişkin, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" dedi.

ALİ SUNAL'DAN YANIT GELDİ: Bayraktar'ın sözlerine Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi. Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu.'' ifadelerini kullandı.

CEMİLE BAYRAKTAR KİMDİR: Cemile Bayraktar, 1979 yılında Samsun'da doğdu.

19 Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü'nde eğitimine devam ederken, 28 Şubat sürecinde eğitimi aksadı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. Yüksel lisansını da Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Tarihi ve Uluslararası İlişkileri alanında yaptı.

Derin Düşünce, Yolcu Edebiyat, Kültür Gündemi, Aktüel Dergisi isimli yayınlarda yazarlık yapan Bayraktar, en son Yeni Şafak'ta yazdı.

ALİ SUNAL KİMDİR: Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)