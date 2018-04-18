Cemal Safi kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim-ölüm nedeni ne?

Cemal Safi kimdir, aslen nereli, kaç taşında ve Cemal Safi ölüm nedeni ne soruları vefatının ardından akıllara takıldı. Usta şair, şiirleri dilden dile dolaşan birçok şarkının bestecisi olan Cema Safi 81 yaşında KOAH ile verdiği savaşı kaybederek vefat etti. Peki Cemal Safi kimdir, eşi kim, kaç çocuğu var? Cemal Safi'nin şiirleri hangisi?

Orhan Gencebay'ın 40 şarkısının söz yazarlığını yapan usta şair Cemal Safi, geçirdiği KOAH hastalığı nedeniyle beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu. Ancak ünlü sanatçı Onur Akay tarafından, edebiyat dünyasının hafızalara derin bir şekilde kazınan ismi Cemal Safi'nin hayata gözlerini yumduğunun açıklaması gerçekleştirildi. İşte, pek çok kıymetli sanatçı ve besteci tarafından şiirleri bestelenen Cemal Safi'nin detaylı biyografisi...

CEMAL SAFİ KİMDİR: Evli ve üç çocuk babası olan Cemal Safi, Türk Dil Kurumu tarafından Türk dilini en etkin ve güzel bir şekilde kullanan şair olarak ödüllendirildi.

ALDIĞI ÖDÜLLER: Şarkılara dönüşen şiirleriyle geniş kitleler tarafından takdirini ve beğenisini topladığı Cemal Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile, TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödülü hak kazanmaya layık görüldü.

Pek çok kıymetli sanatçı ve besteci tarafından şiirleri bestelenen Cemal Safi1990 tarihinde ‘’Rüyalarım Olmasa’’, 1991 tarihinde ise ‘’Vurgun’’ adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl üst üste yılın şairi ödülünü almaya hak kazandı.

Usta sanatçı Cemal Safi bugüne değin 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere; Onur Akay, Muazzaz Abacı, Candan Erçetin, Muazzez Ersoy, Selçuk Tekay, Zekai Tunca gibi pek çok sayıda besteci ve sanatçı tarafından 150 civarında şiiri bestelendi.

KOAH HASTALIĞI NEDİR, BULAŞICI MI: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalıktır.

İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.3 tip KOAH vardır.Bunlar;

HAFİF KOAH:Öksürük ve balgam vardır. Ağır bir iş yapıldığında veya hızlı yürüdüğünüzde nefes biraz sıkışabilir.

ORTA ŞİDDETTE KOAH: Öksürük, balgam ve nefes darlığının şiddeti biraz daha artmıştır. Ağır bir iş yaparken veya günlük işleri yaparken zorlanılır. Bir soğuk algınlığı veya akciğer enfeksiyonu geçirildiğinde iyileşme birkaç haftayı bulur.

AĞIR VEYA ÇOK AĞIR KOAH: Sürekli nefes darlığı vardır. Öksürük ve balgam sıktır. Enfeksiyondan geç iyileşme olur. Evde günlük işler yapılamaz hale gelir. Merdivenler çıkılamaz veya oda içinde dahi yürünemez hale gelir. Hastalar çok çabuk yorulur.

KOAH GELİŞİMİNE YOL AÇAN NEDENLER NELERDİR: KOAH için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Pipo, puro ve birçok ülkede yaygın olan tütün tüketiminin diğer yolları da risk faktörüdür. Sigaraya pasif maruziyet de solunumsal semptomlara ve KOAH gelişimine katkıda bulunur. KOAH’nin diğer kanıtlanmış nedenleri; iş yeri ortamındaki tozlar ve kimyasal maddeler (buhar, iritan maddeler, dumanlar) ve iyi havalanmayan evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan organik yakıtların (odun, tezek vb) yol açtığı iç ortam hava kirliliğidir.