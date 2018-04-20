Cemal Safi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Özel bir hastanede tedavi gören Cemal Safi, 2 gün önce hayata gözlerini yummuştu. Safi, bugün Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde şairin eşi Şükran, kızı Ebru, oğulları Mehmet Akif ve Peyami Safa Safi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Meclis İdari Amiri Salim Uslu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, sanat dünyasından da Orhan Gencebay ve Hakan Taşıyan katıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı Orhan Gencebay, “Sevgili Cemal abi yaşayan bir efsaneydi. Onun için yeri bende bambaşkadır. Çünkü aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Benden büyüktü, ağabeyimizdi. O zamanlardan sanata yönelik yeteneğinin olduğunu bilirdik. Hem tiyatro olarak hem de söz söylemek sanatını bu denli o zamanlarda görmemiştik ama sonra onun muhteşem bir yazar olduğunu gördük. Son derece duygulu ve bana ilham veren biridir. Onun sözlerini bestelemeye çalışırdım. Nur içinde yatsın, Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

“55 YILLIK EŞİMİ KAYBETTİM”

Eşi Şükran Safi ise, “55 yıllık eşimi kaybettim bugün. Duygularım çok karışık, bana çok güzel torunlar, evlatlar bıraktı gitti. Çok güzel günlerimiz oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Çok güzel şiirler yazdı. Sevdi, sevildi. Terk etti Rabbime kavuştu. İnşallah orada da güzel suallerden geçer” ifadelerini kullandı. Ünlü şairin cenazesi, sevenleri ve yakınlarından helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Gümüşköy Mezarlığı’na götürüldü.