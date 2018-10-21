  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cemal Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı!

2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğünün doğrulanmasının ardından Cemal Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 11:00 - Güncelleme: 21-10-2018 11:00

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkmamasının ardından geçen 18 günün sonunda ölümüne dair Riyad'dan gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor. Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.

Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden herkesin birinci gündeminde "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" sorusu yer alıyor.
Kaşıkçı'nın ölümüne dair Suudilerden gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor.

MEDİNE'YE DEFNEDİLMEYİ VASİYET ETMİŞTİ: Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.  Lübnanlı gazeteci Necla Ebu Mera da benzer ifadelerle, "Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?" diye sorarak açıklamanın ciddiyetsizliğine işaret etti.  Yemenli gazeteci Hamdi el-Bekkari, Twitter'da "Herkesin merak ettiği, 'Cesedi nerede?' sorusuna cevap istiyoruz" ifadelerini paylaştı.

AZLEDİLEN 2 İSİM MERCEK ALTINDA: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.

'Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ses kayıtlarını CIA dinledi'

Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü iddiası!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cemal Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Ekim 2018 11:23 ABD zalimin işi nerede ABD varsa ajanı köpeği varsa orada katliam rüşvet haraç terör vardır

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro