Cemal Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkmamasının ardından geçen 18 günün sonunda ölümüne dair Riyad'dan gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor. Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.

Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden herkesin birinci gündeminde "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" sorusu yer alıyor.

Kaşıkçı'nın ölümüne dair Suudilerden gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor.

MEDİNE'YE DEFNEDİLMEYİ VASİYET ETMİŞTİ: Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı. Lübnanlı gazeteci Necla Ebu Mera da benzer ifadelerle, "Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?" diye sorarak açıklamanın ciddiyetsizliğine işaret etti. Yemenli gazeteci Hamdi el-Bekkari, Twitter'da "Herkesin merak ettiği, 'Cesedi nerede?' sorusuna cevap istiyoruz" ifadelerini paylaştı.

AZLEDİLEN 2 İSİM MERCEK ALTINDA: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.

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