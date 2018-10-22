Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili çok çarpıcı iddia!

Tüm dünyanın yakından izlediği ve 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni ve çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Reuters ajansına göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Suudi yetkili, Kaşıkçı’nın, tartışma sırasında bağırmasını engellemek isteyen bir görevli tarafından boğulduğunu, cesedinin ise halıya sarıldıktan sonra yerel bir işbirlikçiye teslim edildiğini öne sürdü. Ajans, aynı yetkilinin Suudi istihbaratına ait iç yazışmaları sunduğunu da yazdı.

15 KİŞİLİK HEYET İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın “planlı bir cinayetle değil, arbede sonucu öldüğü” açıklamasından bir gün sonra gelen iddiaya göre, Riyad, Kaşıkçı dahil muhalif görüşlü vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için bir girişim başlattı. Muhaliflerin barışçıl yollarla ülkelerine dönmelerini sağlamayı hedefleyen girişim çerçevesinde Kaşıkçı için de, Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri tarafından, istihbarat ve güvenlik görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir heyet kuruldu. Kaşıkçı’yı geri dönmeye ikna için oluşturulan söz konusu 15 kişilik heyet, İstanbul’a gönderildi.



KAŞIKÇIYI İSTİHBARAT GÖREVLİSİ BEKLİYORDU

Heyet Kaşıkçı’yı, ikna için İstanbul dışındaki güvenli bir evde birkaç gün tutacak, şayet Kaşıkçı Suudi Arabistan’a dönmek istemezse de, serbest bırakılacaktı. Nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gereken bir belgeyi almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosuluğu’na giden Kaşıkçı, binaya girdikten sonra Başkonsolos’un çalışma ofisine götürüldü. Kaşıkçı’yı burada istihbarat görevlisi Mahir Mutreb bekliyordu.

ÖNCE BOĞDULAR SONRA HALIYA SARDILAR

Mutreb’le görüşmesinde Kaşıkçı, geri dönmeyi kabul etmedi ve bir saat içinde binadan çıkmaması halinde, dışarıda kendisini bekleyen kişinin Türk yetkililerle temasa geçeceğini söyledi. Mutreb’e diplomatik kuralları ihlal ettiklerini de hatırlatan Kaşıkçı, “Bana ne yapacaksınız? Beni kaçırmak mı istiyorsunuz” diye sordu. Suudi yetkiliye göre Mutreb de, Kaşıkçı’nın gözünü korkutmak için “Evet, seni ilaçla bayıltıp kaçıracağız” yanıtını verdi. Bunun üzerine Kaşıkçı sesini yükseltince ekip panikledi ve içlerinden biri, arkadan koluyla boğazına sarılarak Kaşıkçı’nın ağzını kapattı. Suudi gazeteci, bu sırada hayatını kaybetti. İddiaya göre heyet, bunun üzerine olayı örtbas etmek için Kaşıkçı’nın cesedini bir halıya sardı ve Konsolosluk araçlarından biriyle bina dışına çıkardı. Daha sonra ceset, ortadan kaldırılması için yerel bir işbirlikçiye teslim edildi, adli tıp uzmanı Salah Tubaigy de olayla ilgili kanıtları ortadan kaldırdı.

KAŞIKÇI'NIN KIYAFETLERİNİ GİYİP KAÇTI

Heyetteki istihbarat görevlilerinden Mustafa Medeni ise, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini gözlüğünü ve Apple Watch cihazını taktıktan sonra konsolosluğun arka kapısından “Kaşıkçı’ymış gibi” ayrılıp Sultanahmet’e gitti ve burada gazetecinin eşyalarından kurtuldu. Yetkili, yerel işbirlikçi diye kastettiği kişinin İstanbul’da ikamet ettiğini söyledi ancak uyruğunu söylemedi.

SORUŞTURULUYOR

15 kişilik ekibin, Kaşıkçı’ya ne olduğuna ilişkin kendilerine “düzmece bir rapor” verdiğini, ancak daha sonra bir iç soruşturma açıldığını ve bunun halen sürdüğünü aktaran yetkili, Reuters’a göre, bu ekibin ifadeleri ve iç soruşturmanın ilk sonuçlarını içeren belgeleri gösterdi. Yetkili, Suudi hükümetinin açıklamalarını neden değiştirdiğine ilişkin de “Hükümetin ilk değerlendirmeleri, o dönemdeki yanlış bilgilendirmeye dayanıyordu” dedi. İstanbul polisinin çok geç olmadan cesede ne olduğunu ortaya çıkaracağını da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin ne zaman biteceğiyle ilgili net bir tarih olmadığını söyledi. El Arabiya televizyonuna konuşan Samani, Samani, “Başsavcılığın soruşturmayı bitirmesini bekliyoruz” dedi.



