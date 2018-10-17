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Cemal Kaşıkçı soruşturması: Polis arama yapmak için konsoloslukta!

Cemal Kaşıkçı soruşturması: Polis arama yapmak için konsoloslukta!

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkilinin İstanbul'daki konsolosluk konutuna gelmesinin ardından Türk inceleme ekibi de arama yapmak için konuta ulaştı. Konutta ve araçlarda arama yapılıyor.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:58 - Güncelleme: 17-10-2018 17:37

İSTANBUL'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na iki hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor.

11 kişilik Suudi inceleme heyetinin başkonsolosa ait rezidansa gelmesinin ardından Türk polisi de arama yapmak için konuta ulaştı.

POLİS ARAMA YAPMAK İÇİN GELDİ

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Sayısı 30'u bulan Türk polisi heyeti ise iki saat sonra konuta girişi yaptı ve arama başlatıldı. Araçlarda da arama yapılıyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda dün yapılamak istenen arama gerçekleşmemişti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair izler bulunduğu belirtilmişti.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 18:08 Polis havalimanina ozel uçakla gelen o 15 kisiyi bekletecekti bir şekilde, yok öyle elini kolunu sallaya sallaya ne icin geliyorlar kimseye neden bi açıklama yapmadan giriyorlar dikkat niye cekmedi bu kadar kisi ayni anda niye geliyo. Ama konsolosun burda cok etkisi yoktur kralın adamlari direk öldürmeye gelmis o icinden karşı olsa bile bise diyememistir o yüzden asıl emri veren kralin kafasini koparmak gerekir

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