'Çekilen aracım nerde' derdi bitti Anında görülebilecek

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği online uygulama araç sahiplerinin çekilen araçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Mobil uygulama ile şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşılacak,çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumunun yol tarifi yapılacak.

AMAÇ KAYIPLARI ÖNLEMEK

Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlandı. Proje hakkında açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

ANINDA ARACINIZA ULAŞABİLECEKSİNİZ

Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek." Öte yandan görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Böyle sürücülerin olası itirazlarının da önüne geçilecek.