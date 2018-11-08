  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Çekilen aracım nerde' derdi bitti Anında görülebilecek

'Çekilen aracım nerde' derdi bitti Anında görülebilecek

İSTANBUL Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu. Böyle aracı çekilen sürücüler araçlarını arama telaşından kurtulacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 11:53 - Güncelleme: 08-11-2018 11:53

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği online uygulama araç sahiplerinin çekilen araçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Mobil uygulama ile şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşılacak,çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumunun yol tarifi yapılacak.

AMAÇ KAYIPLARI ÖNLEMEK
Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlandı. Proje hakkında açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

ANINDA ARACINIZA ULAŞABİLECEKSİNİZ
Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek." Öte yandan görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Böyle sürücülerin olası itirazlarının da önüne geçilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Çekilen aracım nerde' derdi bitti Anında görülebilecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 12:00 çekmekte yanlış bir durum araçlara zarar veriyorlar çekerken cezasını yazarsın bırakırsın avrupa olduğu gibi yok çekici parası otopark parası sonra teksiye bin araba ara otopark ara saçma sapan bir sistem bu

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro