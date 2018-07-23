Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e destek telefonu

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının yankıları devam ediyor.
Siyasilerden, ünlülerden ve futbolculardan mesajlar ve telefonlar alan Mesut Özil'e bir destek de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN MESUT'A TELEFON
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Çavuşoğlu'nun Mesut'a destek verdiği ve moralini bozmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi.
ALMANYA FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA
Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Federasyonun, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Mesut Özil, Almanya formasıyla 92 kez oynamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğumuzda büyük pay sahibidir. Bu nedenle Almanya Futbol Federasyonu olarak, gösterdiği üstün performanstan ötürü kendisine minnettarız. Ancak DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini kabul etmiyoruz. Mesut Özil, milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına da saygı duyuyoruz." denildi.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen), Türk asıllı Alman millî futbolcu. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir Kariyeri Mesut, futbola 1995 yılında DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında başladı. Ü&cDEVAMI »
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