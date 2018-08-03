Çavuşoğlu ve Pompeo'dan yaptırım kararı sonrası ilk görüşme

ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur'da bir araya geldi.

ORTAK ÇALIŞMA İÇİN MUTABIK KALINDI

Görüşme sonrasında ABD’li yetkililer, iki bakanın sorunların çözümünde ortak çalışma için mutabık kaldığını belirtti.

ILIMLI MESAJLAR

Kritik zirvenin sona ermesinden sonra Reuters ajansı "İki ülke sorunların çözümü konusunda ortak çalışacak. İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık." açıklamasını paylaştı.

07.30'da başlayan görüşmede, İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Brunson davasındaki son durum, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade süreci ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının da ele alınması bekleniyor.

ABD tarafının talebi üzerine çarşamba günü yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.