Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün sabah saatlerinde de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 17 Ekim'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili temasları kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.