Cansu Taşkın'dan bir garip uzaylı dansı! Sosyal medya yıkıldı

Cansu Taşkın, kardeşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Taşkın'ın 'Uzaylı dansı yapamayınca biz...' notuyla paylaştığı video yaklaşık 150 bin kez görüntülendi. İşte Taşkın'ın o paylaşımı...

CANSU TAŞKIN KİMDİR? Cansu Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Liseden mezun olmuştur. İstanbul Beylikdüzü'nde annesi ve kızkardeşi ile birlikte oturmaktadır. Besteci Metin Özülkü dayısıdır.

Vücut ölçüleri 90-58-92 ve boyu 1.84 santimetre olan Cansu Taşkın, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.

Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır.

2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynamıştır.

Cansu Taşkın, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek yarışmasına katıldı. Çekimleri Nevşehir’de devam eden ve 2015 yılı sonlarında başlayan “Cennet Yolu” adlı dizide rol aldı. Ekim 2015 ayında 'Miss Model Of The World' yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

  • Magazin 02 Mayıs 2018 12:21
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