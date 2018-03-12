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Canlı yakalanan teröristten dehşete düşüren ifadeler!

Canlı yakalanan teröristten dehşete düşüren ifadeler!

PKK-PYD’li teröristin itirafları terör örgütünün zulmünü gözler önüne serdi. Terörist verdiği ifadede “Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık” dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:32 - Güncelleme: 12-03-2018 15:32

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Afrin’deki sivil halkı kendisine canlı kalkan olarak kullanan PKK-PYD, sivil göçü engellemek için şiddet uygularken, ateşkes olacak yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyor.

Afrin Harekatı’nda sağ olarak yakalanan HPG’li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sivil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tuirej B., “Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık” diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

''GÖÇ ETMEK İSTEYENLERE KARŞI SİLAH KULLANDIK''
Her fırsatta Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin öldürüldüğü yönünde kara propaganda yapan örgütün sivilleri nasıl canlı kalkan yaptığı teröristlerin ifadesine yansıdı. Mümbiç’ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, “Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Kandil sivil göçü durdurmamız için sürekli talimat verip, ‘gerekirse şiddetin dozajını artırın, halkı da yakında ateşkes olacağına inandırın’ diyordu. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi. Göç durmayınca ‘rejim ve Rusya ile anlaşıp ateşkes sağlanacak’ dedik. PKK halkın bölgeden ayrılmasını istemiyor. Çünkü halk ayrılırsa Afrin düşer” dediği öğrenildi.

HALK KAÇMAK İÇİN PLAN YAPMIŞ
Diğer taraftan, PKK baskısından ve çatışmalardan kaçmak isteyen halk, kaçakçılar ile kaçış planı yapmaya başladı. Halep’e kaçmak isteyen Afrinliler 300 bin ila 500 bin Suriye Lirası ödeme yaparak kaçakçılar marifeti ile şehirden çıkmaya çalışıyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 17:04 Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup....Bu Masraflar, Akp Genel Merkezinden mi?.............. Yoksa bu paralar örtülü ödenekten mi ödenmektedir?

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