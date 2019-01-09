Cani öğretmen! Otizmli çocuğu dövüp morlukları da böyle kapatmış

Dehşete düşüren olay, önceki gün Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nun otistik çocuk eğitim sınıfında yaşandı. İddiaya göre öğretmeni epilepsi hastası otizmli M.F.D.'ye, sınıfta şiddet uyguladı. Bu sırada başka bir öğretmen cep telefonuyla olayı saniye saniye kaydetti. Görüntüde, kadın öğretmenin kendisine doğru gelen öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü.

Yanaklarında kızarıklık oluşan M.F.D.'nin ailesi, durumu öğrenince avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet anına ilişkin cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.

Moraran Yerleri Fondötenle Kapatıyormuş: Şikayet dilekçesinde, aynı okulda bakıcı olan S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor" dedi.