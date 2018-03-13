Çanakkale'de 103 yıl önce ölen şehidin kabri bulundu

Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni bir şehit mezarı bulundu. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında, örtü temizliği ve çalışmaları gerçekleştirilirken, 103 yıl önce şehit olan Üsteğmen Ahmet Şevki'nin mezarı bulundu. Toprak ve otların arasında kaybolan şehit mezarı ve çevresi temizlendi.

Uzmanların yaptığı incelemede, mezar taşında "61. Alay 4. Tabur 15. Bölük Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen) Şevki Efendi Bin Kazım Efendi" yazdığı tespit edildi. Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki'nin, Çanakkale Savaşları sırasında yaralandığı, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında tedavi olduğu sırada şehit olduğu belirlendi.

YUNANİSTAN'IN SINIRLARINDA KALAN SERFİÇE SANCAĞINA BAĞLI NASLİÇ KAZASINDAN: Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında ismi geçen şehidin memleketinin, şu anda Yunanistan sınırlarında kalan Serfiçe sancağına bağlı Nasliç kazasından olduğu saptandı. Şehidin kabri, düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılacak.

"ŞEHİTLERİMİZİ ARAŞTIRIP BULMAYA HATIRALARINI CANLI TUTMAYA ÇABALIYORUZ" Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı açıklamada, Tarihi Alan'da binlerce şehidin kefensiz yattığını belirterek, "Çanakkale'de 1915'te destan yazan bu kahramanlar, memleketin dört bir yanından buraya gelmişlerdi. Kimi Yunanistan'dan, kimi Makedonya'dan, kimi Balkanlar'ın değişik bölgelerinden, kimi Halep'ten, kimi Kudüs'ten... Çanakkale'de mezarı ayrı olarak belirli olan şehidimizin sayısı azdır çünkü o dönemde şehitlerimiz hemen imkanlar dahilinde bulunduğu bir yere gömülerek defnediliyordu." dedi.

Mezar yerlerinin genellikle pek belli olmadığını dile getiren Kaşdemir, "Tarihi Alan'da mezar yeri belli olan şehidimizin biri de Üsteğmen Şevki Efendi'dir. Biz Tarihi Alan'daki bütün bu topraklarda kefensiz yatan şehitlerimizi araştırıp, bulmaya, hatıralarını canlı tutmaya çabalıyoruz çünkü onlar bu vatan için en büyük fedakarlığı yapmışlar ve canlarını ortaya koymuşlar. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunun temsilcileri olan bu kahraman şehitlerimizin mezarlarını, en azından temiz tutarak, onlara gelip bir dua okunmasını ve torunlarının onları unutmamalarını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.