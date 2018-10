Can Kırıkları 3. bölüm fragmanı

Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can Kırıkları'nın yeni bölümünde neler olacak? Can Kırıkları 22 Ekim 2018 Pazartesi akşamı ATV'de...

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler. Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır. Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.