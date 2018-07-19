Can Bonomo'nun gülmekten kırıp geçiren Doblo muhabbeti!

Doblo araçla dolaşan ünlü şarkıcı Can Bonomo ile başka bir araçtaki kişinin arasında geçen kısa diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.

''Enişte ne yaptın, Doblo'yu sattın mı?'' diyen hayranına Can Bonomo esprili bir dille yanıt veriyor: ''Yoh, daha biniyok''

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi törendeki ilginç detay

GEÇEN HAFTA EVLENDİLER: Geçen hafta çarşamba günü KüçükÇiftlik Park'ta evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo, hafta sonu da Çeşme'de düğün yaptı. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.

Öykü Karayel kimdir kaç yaşında Can Bonomo ile evlendi