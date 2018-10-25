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Çamlıca Camisi'ni yapan firma da konkordato ilan etti bakın sahibi kim?

Çamlıca Camisi'ni yapan firma da konkordato ilan etti bakın sahibi kim?

Çamlıca Camii İnşaatını sürdüren, daha önce de Atatürk Havalimanı, Bakü -Tiflis-Ceyhan Boru hattı ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarını yapan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 13:40 - Güncelleme: 25-10-2018 13:40

ÖDEME sıkıntısına girip konkordato ilan eden firmalar arasına İstanbul'daki Çamlıca Camii İnşaatını sürdüren Hedef Yapı da katıldı. Hedef yapı daha önce birçok dev projeye imza atmıştı. Hedef yapının yaptığı inşaatlar arasında İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabancı Üniversitesi ve Akasya AVM de var. 

SAHİBİ FATİN KALPAKÇI KONUŞMADI... İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan 2018/1179 sayılı karara göre, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi. 1997 yılında kurulan Hedef Yapı'nın patronu Fatih Kalpakçı'nın konuyla ilgili açıklama yapmak istemediği belirtildi.

HANGİ PROJELERİ YAPMIŞTI?.. 1997 yılı sonunda kurulan Hedef Yapı'nın Akasya AVM ve Konut, Dünya Ticaret Merkezi, Atatürk Havalimanı, Okçular Tekkesi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, İstanbul Ataköy'deki Mimar Sinan Camisi, Sabancı Üniversitesi, Adana Hiltonsa gibi tanınmış projelerde imzası var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 14:06 Sayin sevgili reis aramizda kalsin) son zamanlarda Avrupada Guya is adamlari Avrupanin cok taninmis insaat sirketlerinin % 51 hisselerini satin almislar ve aliyorlar, ve TC de tam tersi konkordato ilan eden edene, senin kolun uzun bir arastir derim .

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