'Caminin silüetini bozuyor' dedi, kepçeyle müftülük binasını yıktı

Mardin'in 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda dün saat 03.00 sıralarında bir kişinin iş makinesiyle valilik tarafından müftülüğe tahsis edilen üç katlı binaya yıkmaya çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, Suriyelilere yardım faaliyeti yürüten Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu'nun da bürosunun bulunduğu üç katlı binayı iş makinesiyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu'na müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Nuhoğlu Kireç Fabrikası'nda çalıştığı belirtilen Faysal Nuhoğlu, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Faysal Nuhoğlu ifadesinde, Nuhoğlu Camisi'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söyledi.

Faysal Nuhoğlu'nun, camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu açıklandı.