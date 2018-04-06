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Çakarlı aracı durdurup açığa alınmıştı! O polis için flaş karar

Çakarlı aracı durdurup açığa alınmıştı! O polis için flaş karar

İstanbul'da durdurduğu çakarlı araçta İl Milli Eğitim Müdürü çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 20:02 - Güncelleme: 06-04-2018 20:02

İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.

İstanbul Valiliğince gönderilen tebliğ yazısı üzerine polis memuru N.Ç. eskiden görev yaptığı Bayrampaşa'ya döndü.

ÇAKARLI ARAÇTAKİLERLE TARTIŞTIĞI İÇİN AÇIĞA ALINMIŞTI

Polis memuru N.Ç., 28 Şubat tarihinde İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçla ilgili işlem yapmak isterken, araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve yanındakilerle tartıştığı için açığa alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı S. 06 Nisan 2018 20:15 Yetmez ama evet. Araçtakilere ceza verilmedikçe yetmez.

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