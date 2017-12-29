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Bylock tahliyeleri kimler hapisten çıktı bugünkü liste

Bylock tahliyeleri kimler hapisten çıktı bugünkü liste

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması sonrası ortaya çıkan Bylock tuzağında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da FETÖ'nün mor beyin tuzağıyla ilgili 201 kişi tahliye edildi. ByLock tuzağıyla ilgili birçok ilde de tahliyeler yaşanıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 16:15 - Güncelleme: 29-12-2017 16:40

11 bin 480 kişinin bylock mağduru olduğu ortaya çıkmıştı. Bylock mağduru olanlar cep telefonları listesi ortaya çıkarken tahliyeler de başladı. FETÖ mor yazılıp programı olan 8 uygulama ile bir çok kişiyi bylock kullanıcısı göstermişti.

Güncellenen ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi. İstanbul'daki tahliye sayısı 3.654 sayısını buldu.

201 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ: FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeleri, güncellenen listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı. Başsavcılıkça örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi tahliye edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 175 sanığın durumunu inceleyerek tahliye kararı verdi. ByLock listesi üzerinde mahkemenin yaptığı incelemeler halen devam ediyor. Böylece toplamda 201 kişi tahliye edilmiş oldu.

AK PARTİLİ VEKİL TAHLİYE EDİLDİ

Yalova 'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiası ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, 'mor beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün akşam Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu söyleyen Önder, ''özellikle Muharrem İnce'ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

ANKARA: TAHLİYE SAYISI 27'YE ULAŞTI

Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 19 kişi belirlendi. Bu kişilere ilişkin soruşturmaları yürüten savcıların talebiyle sulh ceza hakimlikleri, 12'si polis 19 tutuklunun tahliyesine karar verdi. Ankara'daki terör davalarını gören mahkemeler de listenin ulaşmasıyla 11 bin 480 kişi arasında kendi davalarının sanıklarının bulunup bulunmadığını incelemeye başladı.

DİYARBAKIR'DA 14 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren 11 bin 480 kişilik liste, diğer illerin başsavcılıklarına da gönderildi. Listenin gönderilmesinin ardından Diyarbakır’da bulunan mahkemelerde tutuklu yargılanan 14 kişinin avukatları mahkemelere başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

SİİRT : 9 TAHLİYE

ByLock’u kullandıkları suçlamasıyla 9’u tutuklu, 32’si ise tutuksuz olmak üzere 41 kişinin yargılandığı Siirt’te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasından sonra tutuklu 9 kişi de tahliye edildi. Tahliye haberlerini alan aileler, Siirt F Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. Yaklaşık 7 saatlik bekleyişin ardından tutuklu sanıklar cezaevinden tahliye edildi.

KIRIKKALE: 1 TAHLİYE

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

SİVAS: 17 TAHLİYE

Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi. 1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Emekli 29 Aralık 2017 20:58 Her Cuma hutbesinin sonunda hoca; Nahl suresi/90. ayetini ve Türkçe mealini okur. Allahın emirlerini uygulasak problem mi kalır.

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