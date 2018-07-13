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Büyükelçi Türk bayrağı için oğlunu görevlendirdi

Büyükelçi Türk bayrağı için oğlunu görevlendirdi

İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliğinde yapılan resepsiyonda Türk bayrağı rüzgardan devrilince, Büyükelçi Dominique Paravicini bayrağın devrilmemesi için 11 yaşındaki oğlu Maxim’i görevlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 15:34 - Güncelleme: 13-07-2018 15:34

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde yapılan Milli Gün resepsiyonunda, Türk bayrağının bulunduğu kaide rüzgardan devrildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, 11 yaşındaki oğlu Maxim'i bayrak kaidesini tutmakla görevlendirdi. Maxim de tören sonuna kadar bayrak direğini tuttu ve ayağı ile de kaideye basarak yeniden devrilmesini önledi.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Resepsiyonda, Türkiye ve İsviçre’nin milli marşlarını çalındı. Büyükelçi Paravicini, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değindi ve ‘ sözlerini “Buyurun yiyin, için, eğlenin” diyerek tamamladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 16:03 ermeni meselesi hakkinda ne düsünüyo ülken onuda acikladan balik akilli zannediyo galiba

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