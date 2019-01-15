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Büyük operasyon! 100'den fazla asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon! 100'den fazla asker için gözaltı kararı

Jandarmaya yönelik FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde asker için gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 08:56 - Güncelleme: 15-01-2019 08:56

Jandarmaya yönelik FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde asker için gözaltı kararı verildi. Konya ve Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda 60'ın üzerinde kişi için gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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