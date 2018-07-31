Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

BURSA'nın İznik ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İznik'te bulunan 1 iş yerine ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanımda kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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