Bursa'da çukura düşen yavru köpekler kurtarıldı

Bursa'da yeni adliye binası yanındaki boş arazide sürekli havlayan köpeğin yanına giden çevredekiler, çukurda mahsur kalan yavru köpekleri gördü. Haber verilmesiyle gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Umurbey Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonunda çukurdaki 2 yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler, anneleriyle buluşturuldu.
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