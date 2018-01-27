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Bursa hava durumu gece dondurucu soğuk

Bursa hava durumu gece dondurucu soğuk

Bursa hava durumu kar yağışı devam edecek mi son meteoroloji tahminleri neler? Bursa'da özellikle gece dondurucu soğuklar etkili, sıcaklık değerleri eksi derecelerde. Peki Bursa'da bugün kar yağacak mı? Bursa'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu boyunca sisli ve puslu bir hava durumu olacak.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:50 - Güncelleme: 27-01-2018 09:50

Bursa hava durumu kar yağacak mı meteorooji 5 günlük haritalı tahmin ne diyor? Bursa'da kar yağışı haftasonu boyunca görülmüyor. Gece sıcaklıkları eksi değerlerde don olayı etkili oluyor. Bursa'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Haft asonu boyunca sisli ve puslu bir hava durumu olacak. 

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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