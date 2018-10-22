Burs paraları ne zaman yatacak hangi aylarda ödeme var?

KYK burs başvurusu 21 Ekim'de sona erdi. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayacakları KYK burs başvuruları e-devlet üzerinden alındı. Binlerce öğrenci şimdi gözlerini devlet tarafından 500 ile 1500 lira arasında değişen burs imkanından yararlanmak için KYK burs başvurusu sonuçlarına çevirdi. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk burs ödemesi hangi ayda ödenecek?

Peki KYK burs paraları bu sene ne kadar oldu ve hangi öğrenciye kaç para burs ödemesi yapılacak? Lisan önlisans burs ücretleri 500 doktora 1000 lira, yüksek lisans bursu ise 1500 lira olacak. KYK burs ödemeleri ise 2019 yılının ocak ayında başlayacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dair henüz bir açıklama ve bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

HATALI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAK: Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İLK 100'E GİRENLER ÖNCELİKLİ OLACAK: ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 100'e giren öğrenciler, ham puan bazında değerlendirilecek. Bu öğrencilerin burs alma imkanı artış gösterecek.

BURS MİKTARI NE KADAR: Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.