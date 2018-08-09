Bünyamin Sürmeli'den Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yağışın kesintilerle yağdığını belirterek "Orta ve Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Trabzon, Rize ve Ordu çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz" dedi. Sürmeli, "Günün ikinci yarısında geceye de denk gelecek şekilde dikkatli ve teyakkuzda olmakta fayda var. Bu gece için umuyoruz böyle bir risk olmaz, ama olma ihtimaline göre tedbir almak gerekir" diyerek yurttaşları uyardı. Yıldırımların da bundan sonra en az sel kadar etkili ve tehlikeli olacağına dikkat çeken Sürmeli yağışlı havanın, önümüzdeki günlerde Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a doğru ilerleyeceğini ifade etti.