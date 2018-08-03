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Bunun adı vahşet! Odunla döverek bu hale getirdi

Bunun adı vahşet! Odunla döverek bu hale getirdi

KUŞADASI'nda bir kadın saldırgan, köpekleri odunla döverek yaraladı. Hayvan severlerin büyük tepkisine yol açan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:48 - Güncelleme: 03-08-2018 11:48

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen vahşi olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

KÖPEKLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi. Veterinere götürülen köpekler tedavi altına alınırken, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na, Kuşadası Kaymakamlığı’na, Kuşadası Belediyesi’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne suç duyurusu ve şikayette bulundu.

8 KÖPEK BAŞINDAN YARALANMIŞ
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklere yapılan saldırı sonucu 8 köpeğin başlarından ve vücutlarından yaralandığını belirterek, saldırganın görüntülendiğini ve kimliğinin belirlenmesinin ardından mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aksoy 03 Ağustos 2018 12:04 Gecekondusunu yıkın başına şu vahşi yaratığın, gelip devletin arazisine kon bedava yaşa sonra etraftaki canlılara saldır, yüzünde meymenet yok yaratığın!

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