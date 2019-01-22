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Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş kimdir yaşı kaç?

Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş kimdir yaşı kaç?

Ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş son günlerde kardeşi hakkında söyledikleri ile gündemde. Kardeşinden 5 bin lira isteyen Yalçın Sertaş, kardeşi Bülent Sertaş'ın sorun çıkarması üzerine kardeşlerin arası açıldı. Peki Yalçın Serttaş kimdir, yaşı kaç, hastalığı ne?

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 11:45 - Güncelleme: 22-01-2019 11:45

Sevilen ve ünlü türkücü Bülent Serttaş şu sıralar abisi Yalçın Serttaş ile sorun yaşıyor. Hasta olan ve hastalık döneminde kardeşinden destek göremediğini anlatan abi Yalçın Serttaş, kardeşinden para istediğini ve hastalık döneminde aralarının açıldığını söyledi. Hastalıktan 43 kiloya kadar düştüğünü söyleyen abi, Bülent Serttaş'ın bir kez bile yanına gelmediğini hatta aramadığını söyledi.

İki elim ölene kadar yakasında dediği kardeşi hakkında inanılmaz iddialar ortaya atan abi Yalçın Serttaş, 2008 yılından beri beni aramıyor diyerek sitem etti. 

Bülent Serttaş kimdir: Sevilen şarkıcı Bülent Serttaş şarkıları ile olduğu kadar oynadığı filmler ile de herkesin beğenisini topluyor. Yıllardır ekranda olan ve birçok albüm yapan Bülent Serttaş kimdir? Bilmediğiniz detaylar haberimizde.

1965, Elazığ, Keban doğumlu olan Bülent Serttaş 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Albümleri

Utaniyorum (Avare Cocuk) (1991)
Delikanlı (1993)
Sen Varya Sen (1995)
Aşığım Yanmışım (1997)
Anlayacaksın - Mektup (1997)
Sana Yaşıyorum (1998)
Alın Yazımsın (2000)
Her Şeyine Hastayım (2001)
Ağlama Meleğim (2002)
Tükendi Dost Sohbetleri (2005)
Ne Mutlu Türküm Diyene [single] (2007)
Emir (2008)
Bitmez sana sevdalarim (2011)
Sen Diye Diye (2013)
La Bize Heryer Angara [single] (2013)

Filmografisi

Çakallarla Dans 2010

Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012

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