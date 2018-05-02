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Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi!

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi!

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 09:42 - Güncelleme: 02-05-2018 09:42

Bülent Arınç, CHP'de adayın henüz belli olmaması ve İYİ Parti'de Meral Akşener'in aday olması ile ilgili "Hoş bir tablo değil, kazanacak bir tablo da değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz." derken, aklındaki anketi açıkladı "Yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."

"Ancak milletvekili seçiminde bir ittifak yaparlarsa bir şey çıkar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey’in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok.

Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:03 ""Yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır." Bu cümle size neyi çağrıştırıyor? Paranın iki yüzü de aynı mı yani... Ve sen ARINÇ... Aynaya bak ve bir sor kendine... Neydim,ne oldum,ne yapıyorum? Bu yaptıklarıma değer mi?

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