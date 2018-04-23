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Bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranını ünlü anketçi açıkladı

Bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranını ünlü anketçi açıkladı

Bugün seçim olsa AK Parti oy oranı yüzd kaç olur? Merak edilen soruyu yazar Nagehan Alçı, Metropoll Araştırma Şirketi’nin sahibi Özer Sencar’a sordu ve aldığı yanıtı köşesine taşıdı. Sencar AK Parti'nin yüzde 50 bandında olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:26 - Güncelleme: 23-04-2018 13:26

Bugün seçim olma AK Parti'nin oy oranı yüzde 50 olarak açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi gözler araştırma şirketlerinde. Güvenilir araştırma şirketlerinden Metropoll'un sahibi Özer Sancar'a, son durumu soran Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, aldığı yanıtı "AK Parti'nin bugünkü oy oranı ne?" başlıklı köşesinde yer verdi. İşte o yazının ilgili bölümü.

AK PARTİ'NİN OYLARINDA ARTIŞ VAR
"...Her ay partilerin oy oranını ölçüyorlar. Bana şöyle dedi Sencar: “Ocak-şubat ve mart ayına baktığımızda AK Parti’de düzenli bir artış görüyoruz.

Kararsızlar dağıtılmadan ocakta rakam 41.4 görünüyordu, şubatta bu 42.9’a çıktı. Martta ise 44.5’e. Kararsızlar dağıldığında 44.5 yüzde 50’ye tekabül ediyor. Yani bugün AK Parti tek başına yüzde 50 bandında.

İYİ PARTİ YÜZDE 9.7
Bu artışın bence en önemli sebebi Afrin harekâtı. Beni Sencar da doğruluyor. Bu harekâtın partiye 3 puanlık bir destek artışı sağladığını söyledi. Özer Sencar, “İYİ Parti’nin oy oranı şu aşamada kararsızlar dağılmadan yüzde 8.5, dağılınca ise yüzde 9.7; MHP’den de yüzde 4 kadar oy İYİ Parti’ye gitmiş görünüyor” diyor.

BU SEÇİMİN KİLİDİ KİM OLACAK?
HER seçimin sonucunu belirleyecek bir seçmen kitlesi oluyor. 24 Haziran’da bence en kritik kesim Kürt vatandaşlar. Özellikle muhalefet açısından. 5.5 milyon Kürt seçmenin oyunu alamayan muhalefetin kazanma şansı yok.

HDP YÜZDE 10 SINIRINDA
Araştırmacılara sorduğumda, genel seçmen kitlesi içinde yüzde 18’e tekabül eden Kürt vatandaşların yüzde 6 kadarının bugün Erdoğan-AK Parti seçmeni olduğunu söylüyorlar. HDP ise yüzde 10 sınırındaki desteğini koruyor."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • cemal 23 Nisan 2018 14:28 ya bu kadar sallamanın hiç kimseye bir faydası yok.akp+mhp oy oranı %36 yı geçmez,çünkü ülke uçurumun kenarında

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