Bu sene Diyarbakır'da Nevruz'a izin çıktı neler olacak?

Diyarbakır'da Nevruz'a izin çıktı. DİYARBAKIR Valiliği, nevruz tertip komitesinin 21 Mart Çarşamba günü kent merkezinde kutlama için yaptığıÿbaşvuruyu onayladı.

Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart günü kent merkezinde nevruz kutlaması için geçen günlerde Diyarbakır Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren valilik, nevruz tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların saat 11.00 ile 15.00 arasında yapılabileceğini bildirdi.

Nevruz'da neler yapılır,i nevruz bayramı adetleri nelerdir bu günde neler yapılmaz rivayetleri neler soruları merak edildi. Bu sene baharın ve dostluğun müjdecisi olan Nevruz Bayramı 21 Mart Çarşamba günü yani bugün kutlanıyor. Ülkemizde de kutkanan Nevruz Bayramı tarih boyunca farklı etkinliklerle kutlandı. Yöresel dansların yapıldığı geleneksel kıyafetlerin giyildiği Nevruz bayram nedir, nasıl kutlanıri ne demek detaylar haberimizde.

TÜRKLERDE NEVRUZ: Orta Asya'da Nevruz bayramlarında geleneksel olarak pişirilen sümelek buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta kutlanır.

Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.

Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak denir.

Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.

NEVRUZ BAYRAMI ETKİNLİKLERİ NELERDİR: Nevruz Bayramı'nda ve Nevruz etkinlikleri dahilinde yurt genelinde "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu, tüm resmi ve özel ilköğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir ve yarışmaları kazanan öğrenciler, Ankara'da düzenlenen Nevruz programlarına ödül olarak götürülmektedir.

Aynı zamanda Nevruz Bayramı kapsamında kültürlere ait olan geleneksel kıyafetler giyilir, yörelere ait danslar yapılmaktadır. Çocuklara; yap-boz, tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve folklorik bebek gibi eğitici hediyeler/oyuncaklar dağıtılmaktadır.

NEVRUZ BAYRAMI'NIN ÖNEMİ: Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu ise bahar mevsiminin gelişinin habercisidir. Tüm bunlar sayesinde 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak benimsenmiş ve yeni gününün gelişi bayram olarak kutlanılmaya başlanmış.

Orta Asya’da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir. Bu tarih Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe denk gelir. Nevruz Bayramı kimi toplumlarda Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da bilinir.