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Bu kez kulis içerden! Erdoğan'ın ilk kabinesi heyecan estirecek

Bu kez kulis içerden! Erdoğan'ın ilk kabinesi heyecan estirecek

Yeni kabinede AK Parti büyük bir değişime gidebilir. Kulisi aktaran AK Parti millvetvekili Aydın Ünal oldu. Dediğine göre son seçim sonuçlarını göz önüne alan Erdoğan ilk kabinesini 2002 ruhunu taşıyacak ve heyecan estirecek yepyeni isimler olacak.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 12:13 - Güncelleme: 05-07-2018 12:13

AK Parti'nin Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak Gazetesi'ndeki köşesinde yeni kabineye dair umut vadeden kulisler aktardı. 9 Temmuz pazartesi günü Türkiye yeni bir sisteme resmen geçiş yapmış olacak. Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan da bu yeni sistemin yeni kabinesini duyuracak.

Aydın Ünal'ın dediğine göre bu kez kabine kamuoyunda heyecan dalgası yaratacak isimlerle dolu olabilir. Son seçimde alınan oy oranına dikkat çeken Aydın Ünal 'AK Parti'nin artık hata yapma' lüksünün kalmadığını belitti. Bu noktadan hareketle de Erdoğan'ın ilk kabinesinin 2002 ruhunu taşıyacağını söyledi.

İşte AK Parti milletvekili Aydın Ünal'ın yeni kabineye dair aktardıkları : 'AK Parti’nin son seçimde aldığı oy oranını da hesaba kattığınızda, yeni sistemde artık hata yapma ya da gerekçe üretme marjının iyice daraldığı görülecektir. AK Parti, dinamik, heyecanlı, cesur, elbette sadakat ve liyakat sahibi bir kabine ile milletin karşısına çıktığında, hem değişim ihtiyacını karşılayıp yerel seçimlerde başarı elde edecek, hem de önümüzdeki 5 yıl, Türkiye’nin hızla büyüdüğü bir dönem olacaktır.

Yeni sistemin ilk kabinesi, 2002 ruhunu taşıyabilir. Yeni isimler, ama aynı zamanda genç, dinamik, cesur, toplumda umut ve heyecan estirecek isimler AK Parti’yi de, Türkiye’yi de uçurabilir.

Yerel seçim öncesi AK Parti değişmek zorunda : Kuruluşundan 17 yıl sonra bile AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük partisi olabilmesi, Türkiye’nin ve coğrafyamızın ümidi olma vasfını muhafaza edebilmesi, değişebilmesinden kaynaklanıyor. AK Parti değişebildiği için değiştirebildi; değiştirebildiği için büyüdü. Yerel seçimlerde yeni bir zafer kazanmak, daha uzun yıllar Türkiye için hizmet üretebilmek için AK Parti’nin değişmesi, daha çok değişmesi gerekiyor. Yeni bir kabine, yeni bir MYK, bunların ardından gelecek tamamen yenilenmiş belediye başkan adaylarıyla AK Parti değişimi yakalamak zorunda. Değişim kolay değildir. Ancak AK Parti, zor görevlerin partisidir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 12:22 o çok zor artık 2002 ruhu bakanları bürokratları geri gelmez çoğu küstü çoğu uzaklaştı çoğu kırgın en başarılı adamlardı onlar

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