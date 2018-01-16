Bu da oldu! Kuraklık korkusu neler yaptırıyor?

Ocak ayının ortasını geçmemize rağmen son 40 yılın en kurak kış mevsimini yaşayan Türkiye'de hem uyarılar hem de bu yıl ilk kez görmeye başladığımız "kar duasına çıkma"lar yaz ayları için alarm zillerinin şimdiden çalmasına neden oluyor. Daha önceleri bahar ve aylarında yağmur duasına çıkan köylüler şimdi topluca kar duasına çıkmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş'un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte 'kar duası' yaptı. Çatbaşı köyü sakinleri, camide, ikindi namazını kıldıktan sonra köy mezarlığına gidip, imam Ayhan Aymelek'in yaptığı 'kar ve yağmur duası'na ellerini açarak, eşlik etti.

GEÇEN YIL BU GÜNLERDE 1.5 METRE KAR VARDI: Köy imamı Aymelek, "Meteoroloji verilerine göre, son 40 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Geçen yıl, bu zaman Muş'ta, 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor; çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah'a dua ettik" diye konuştu. Yağacak karın, üzerini örtmesiyle ürünlerin zarar görmeyeceğini belirten köylüler, kar veya yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

CANLI YAYINDA 'KAR DUASI' YAPILDI

Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde devam ederken bu yıl beklenen kar yağışı henüz görülmedi. Ocak ayında olunmasına rağmen kar yağışı olmaması tedirginliğe neden oldu. Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl görülen kuraklık yörede oturanları tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği kentte, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında 'kar duası' yapıldı.

Gece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak’ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Öncelikle görevi başında olan asker ve polisler için dua eden Budak, ardından kar yağışı için ellerini açtı.

Budak, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah’ım, ülkemize ve Sivas’ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi" ifadelerini kullanarak Fatiha Suresi’ni okudu.

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