Bu adamı gören dönüp bir daha baktı!

ADANA'nın sosyal medyadan tanıdığı Osman Aslan (54) bu kez de sırtındaki sobayla günün en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Merkez Otogarı'nda sırtındaki sobayla geçen Aslan, daha önce de kendisini dolandırdığı kişinin kimlik kartını boynuna astığı pankartla gündeme gelmişti.

Adana Merkez Otogarı'nda sırtındaki sobayla geçen Osman Aslan yine büyük ilgi gördü. Yanan odun sobasını sırtına takarak geçen Aslan'ın sobayı soranlara ise "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" sözleriyle cevap verdiği görülüyor.

DOLANDIRILDIM İDDİASI

Seyyar aracıyla gıda ürünleri satarak geçimini sağladığı belirtilen Aslan, daha önce de kendisini dolandırıldığını iddia ettiği kişinin kimlik bilgilerini aracına asmış, sokak sokak hoparlörle M.K'nin adını söyleyerek dolaşmıştı.