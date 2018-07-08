Brezilyalı manken otobüste dehşeti yaşadı! Mastürbasyon yaptı...

İSTANBUL'da havalimanına doğru gitmek için otobüse binen Brezilyalı manken 29 yaşındaki Angelica Lino De Carvalho, karşısında oturan 46 yaşındaki S.K.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yapması üzerine dehşeti yaşadı. S.K. sedef hastası olduğunu öne sürdü, hakkında cinsel tacizden dava açıldı. Ancak 3 yıldır S.K.'ya ulaşılamıyor.

HAVAŞ OTOBÜSÜNE BİNDİ VE... Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'ye katalog çekimleri gelen Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho 6 Ağustos 2018'de ülkesine dönmek için Taksim'den Havaş otobüslerine bindi. Atatürk Havalimanı'na giden genç kadın cam kenarına otururken, otobüs seyir halindeyken Brezilyalı manken arka çaprazında oturan S.K.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti.

ARKA KOLTUKLARA KAÇTI... Dehşete düşen genç kadın korkuya kapılarak otobüsün arka tarafına doğru kaçarken, S.K. ise yerini değiştirerek otobüsün ön tarafına geçti. Angelica Lino De Carvalho daha sonra durumu muavine anlattı. Bunun üzerine S.K.'dan kimliğini alan muavin polise haber verdi. Havalimanında otobüsü bekleyen polis S.K.'yı Brezilyalı mankeni karakola götürdü.

'SEDEF HASTALIĞIM VAR KAŞIMAYA BAŞLADIM...' Angelica Lino De Carvalho emniyet ifadesinde, "Bu kişi bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı" dedi. S.K. ise ifadesinde, "Benim sedef hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde kaşınan iltihaplanmalar ve yaralar var. Yolda giderken yine kaşımaya başladım. Hatta bir araya elimi pantolonumun içine sokarak bacak aramı kaşıdım. Hastalığım ile ilgili elimde rapor yok ama birçok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor" şeklinde konuştu.

DAVALARA GELMEDİ VE BULUNAMADI... Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan S.K., hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 Eylül 2015'de 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Ancak davalara bir türlü gelmeyen ve ikamet adresi Konya Ereğli'de görülen S.K. bir türlü bulunamadı. Bakırköy Asliye Mahkemesi S.K. hakkında yakalama kararı çıkararak 2017'de Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nden sanığın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Ancak bu talep de sonuçsuz kaldı.

RAPOR BEKLENİYOR... Bunun üzerine 27 Şubat 2018'de Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nden dosyanın S.K. ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini talep etti. S.K.'da rahatsızlığın kasık bölgesinde olup olmadığının belirlenmesini kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi talep etti.