Bozdağ: Sahte bal satıyorlar arasında din anlatıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, İslam dini üzerinden vatandaşların istismar edildiğini belirterek, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da iştirak etti. Ayrıntılar birazdan...
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64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &UumDEVAMI »
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