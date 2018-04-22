Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun adaylık planını açıkladı!

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir aday bulamadığına dikkat çekerken "Bu seçim ikinci tura kalmaz. Kim gelirse gelsin. Bu seçim ilk turda biter. Anketler ortada, milletimizin tavrı ortada." dedi.



Bozdağ, kulislerde ismi geçen Muharrem İnce içinse dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu ve "Kılıçdaroğlu aday olmaktan korkuyor. Bir seçimi kaybedeceğinden emin. Arada mukayese edilemeyecek fark var. Aday olup kaybettiği zaman vekil de olamayacak. Yani Kılıçdaroğlu aday olursa kaybedeceği sadece seçim değil, hem vekilliğini hem CHP genel başkanlığını kaybedecek ve siyaset sahnesinden silinecek. Kendisi korktuğu için aday olamıyor silinecekse başkası silinsin diyor. Mesela Sayın İnce'ye teklif götürürse en büyük rakibi İnce'yi yemenin yolunu buldu demektir. Ama muharrem ince, ince ince bunları düşünmüştür." ifadelerini kullandı.Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;



MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK ?



Muhalefet partileri seçime hazırlıksız yakalandı, tembel talebeler öğretmen sınav yapmasın diye uğraşıyorlar. Aday konusunda bir netlikleri yok. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. MHP ve BBP de aynı şekilde destekliyor. Burada bir netlik var. Diğer tarafa bakıyorsunuz bir netlik yok. Her gün yeni bir isim geliyor. Muhalefetin kafası karışık. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkabilecek bir rakip bulamıyorlar.



BU SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ



CHP'liler kendi başkanlarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorlar. O yüzden arayışları başka yöne çeviriyorlar. Artık mikroskopla arıyorlar ismi. CHP'nin tüm hedefi seçimi ikinci tura taşımak yönünde. Bu seçim ikinci tura kalmaz. Kim gelirse gelsin. Bu seçim ilk turda biter. Anketler ortada, milletimizin tavrı ortada. Onların kafası biz zaten ilk turda kazanamayız bunu ikinci tura uzatalım diyorlar. Bunlar inanmıyor. Sadece uzatmalara oynuyorlar.



MUHARREM İNCE'Yİ YEMENİN YOLUNU BULDU



Kılıçdaroğlu aday olmaktan korkuyor. Bir seçimi kaybedeceğinden emin.Arada mukayese edilemeyecek fark var. Aday olup kaybettiği zaman vekil de olamayacak. Kılıçdaroğlu aday olursa kaybedeceği sadece seçim değil, hem vekilliğini hem CHP genel başkanlığını kaybedecek ve siyaset sahnesinden silinecek. Kendisi korktuğu için aday olamıyor silinecekse başkası silinsin diyor. Mesela Sayın İnce'ye teklif götürürse en büyük rakibi İnce'yi yemenin yolunu buldu demektir. Ama muharrem ince, ince ince bunları düşünmüştür."