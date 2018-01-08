Böylesi görülmedi! Özel hastanede izinsiz test skandalı!

İstanbul’da özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı:

“Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İstanbul’da özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

İKİ AĞRI KESİCİ YÜZÜNDEN POİZTİF ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; 13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı: “Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”