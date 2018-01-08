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Böylesi görülmedi! Özel hastanede izinsiz test skandalı!

Böylesi görülmedi! Özel hastanede izinsiz test skandalı!

Anestezi teknikeri Ö.A., 2 yıldır çalıştığı hastanede kendisinden izinsiz yapılan narkotik testi pozitif çıkınca kuruma girişi engellendi. Başka yerde yaptırdığı testler negatif çıkınca döndüğü işyerinde baskı gören ve dava açtığı için işten çıkarılan Ö.A. şimdi kurumdan 255 bin TL tazminat istiyor.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 08:34 - Güncelleme: 08-01-2018 08:34

İstanbul’da özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı:

“Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İstanbul’da özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

İKİ AĞRI KESİCİ YÜZÜNDEN POİZTİF ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; 13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı: “Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 09:59 böyle pis işler pek kolay galiba.madem ağrı kesici ilaç, narkotik testini pozitif olarak sonuç verdiriyor,ilacın tesiri geçmeden niçin test yapılır? önce ağrı kesici verip ardından narkotik testi yapmakta herhalde bir kasıt olmalı.koskoca doktorlar,böyle bir durumu nasıl gözden kaçırırlar?artık doktorlara da mı güvenemeyeceğiz?

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