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Boydak Ailesi üyeleri için karar çıktı!

Boydak Ailesi üyeleri için karar çıktı!

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 gün önce gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sema, Ayşe ve Merve Boydak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 19:07 - Güncelleme: 19-02-2018 00:07

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kayseri, İstanbul ve Ankara’da, 2 gün önce düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) sorgulanan Sema, Ayşe ve Merve Boydak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Sami, İbrahim, Yusuf ile Mehmet Emin Boydak’ın ise ifade işlemlerine devam edildiği, sorgularının ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fetullah Gülen’in çağrısıyla Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.

BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ TUTUKLU

Öte yandan kayyum heyeti tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding’in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO’su Memduh Boydak yönetim kurulu eski üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak, soruşturma kapsamında tutuklu yargılanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • inceefe 19 Şubat 2018 00:25 Ruhlarını şeytana satan alçaklar, bu ülkenin imkanlarıyla bu ülkeye ihanet eden soysuzlar, ruhları kirliler

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