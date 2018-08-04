Bordo Berelilerden Tüyleri diken diken eden Bedirhan bebek paylaşımı!

HAKKARİ Yüksekova'da anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.

Şehit Bedirhan bebekten geriye bu görüntüler kaldı!

Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı.

'İDAM BUNLARA KURTULUŞ OLUR, HAFİF KALIR': Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden acılı baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunmuştu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, ''Ben bunların idamına karşıyım'' diyerek sözlerine başlamıştı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şunları söylemişti;

''Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım.''

  • Güncel 04 Ağustos 2018 09:38
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